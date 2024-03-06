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В Одессе произошла поножовщина на детской площадке: пострадал прохожий

В Одессе произошла поножовщина на детской площадке: пострадал прохожий

Вечером на Адмиральском проспекте прохожий сделал замечание группе подростков на детской площадке. Возникла ссора, в ходе которого один из парней достал нож и нанес им удары.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

О происшествии правоохранители узнали от очевидцев. На месте полицейские выяснили, что одессит прогуливался с собакой и сделал замечание компании подростков, которые шумели на детской площадке. Одному из них это не понравилось, между ним и мужчиной началась ссора.

В ходе потасовки парень достал нож и нанес им несколько ударов в грудь оппонента, после чего убежал, а нож выкинул по дороге.

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Пострадавшего с тремя проникающими колото-резаными ранами задней и передней поверхности грудной клетки госпитализировали. По словам медиков, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В тот же вечер полицейские нашли выброшенный нож и направили на экспертизу. А подростку сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

«Согласно санкции ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, за это преступление предусмотрено наказание от пяти до восьми лет заключения. Парень уже достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это преступление, поэтому будет отвечать за свои действия», — сообщили в полиции.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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