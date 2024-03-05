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В Одесі рятують 15-річну дівчинку, яку на переході збив тягач з автоцистерною

В Одесі рятують 15-річну дівчинку, яку на переході збив тягач з автоцистерною

Унаслідок ранкової ДТП на Об’їзній дорозі численні травми голови та тіла отримала 15-річна дівчинка. Її життя – у руках медиків.

Подробиці аварії розповіли в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що сьогодні, 5 березня, мешканець Дніпра за кермом тягача з напівпричепом-цистерною не зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, яким у той час ішли люди. Під колесами вантажівки опинилася дівчинка-підліток.

Унаслідок наїзду потерпіла дістала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, переломів основи черепа, кісток лицьового черепа, спинки носа та передпліччя, забою головного мозку, закритої травми органів черевної порожнини, розриву печінки.

Перевірка водія на алкоголь показала, що він був тверезий.

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Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. За цією статтею йому передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Чоловіка взяли під варту з правом внесення застави в розмірі 242 тис. гривень.

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