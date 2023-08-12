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В Одесі чоловік попросив у перехожого закурити, а отримав удар ножем

В Одесі чоловік попросив у перехожого закурити, а отримав удар ножем

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який ударив ножем перехожого, який попросив закурити.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, про те, що сталося напередодні ввечері біля одного з торгових павільйонів на вулиці Капітана Кузнєцова, правоохоронцям повідомили очевидці.

Поліцейські з’ясували, що одесит звернувся до перехожого з проханням дати йому закурити, і на цьому ґрунті між чоловіками виник конфлікт. Під час сварки незнайомець завдав городянину один удар ножем у живіт і втік.

38-річного потерпілого госпіталізували з пораненням черевної порожнини.

Протягом доби оперативники встановили особу та місцезнаходження правопорушника – ним виявився 41-річний мешканець Одеси. Його затримали за місцем проживання, там же вилучили і можливу зброю злочину, яку направили на експертизу.

Затримання правопорушника у Одесі

Затриманий зізнався у скоєному, але причину вчинку пояснити не зміг. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому може загрожувати до восьми років ув’язнення.

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