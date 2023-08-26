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Одеська область: двоє підлітків обгоріли через феєрверк, що вибухнув.

Одеська область: двоє підлітків обгоріли через феєрверк, що вибухнув.

У Роздільнянському районі Одеської області двоє підлітків отримали опіки внаслідок вибуху феєрверку.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, це сталося у селищі Захарівка. Попередньо встановлено, що двоє місцевих жителів, друзі 13 та 15 років, грали неподалік будинку, де, за їхніми словами, знайшли салют у вигляді циліндра і вирішили його підпалити сірниками. Щойно підлітки це зробили, циліндр вибухнув.

Травмовані діти одразу ж побігли додому і розповіли все батькам, і вони викликали швидку.

Постраждалих доправили до місцевої лікарні з термохімічними опіками обличчя та рук ІІ ступеня. Нині їхньому життю нічого не загрожує.

Поліцейські встановлюють обставини події.

«Закликаємо батьків пояснювати дітям, що будь-які знахідки, схожі на піротехнічні вироби, вибухові пристрої тощо, чіпати не можна. У країні триває війна і, на жаль, зараз і ще довго після її завершення для нас усіх будуть загрожувати занедбані вибухові пристрої, доки вся наша територія не буде розмінована»,

– нагадують правоохоронці.

Як повідомляло раніше «Одеське життя», в Одесі поліцейські викрили правопорушника, який у День Державного прапора, 23 серпня, запустив феєрверк на 10-й станції Великого Фонтану.

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Фото із сайту ГУНП в Одеській області

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