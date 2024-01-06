На Одещині водій дивом не згорів живцем у своєму авто (відео)

На Одещині поліцейські надали допомогу чоловікові, чий автомобіль Mazda спалахнув під час руху.
Про це розповіли в обласному управлінні поліції.
Коли машина спалахнула, водій встиг вчасно зупинитися і вийти з салону неушкодженим, але взяти вогнегасник і погасити пожежу на ранній стадії він уже не зміг, оскільки розгубився.
На допомогу чоловікові прийшли поліцейські, які під час патрулювання своєї території помітили задимлену Mazda, а поряд із нею водія.
«Патрульні швидко схопили свій вогнегасник і почали гасити полум’я, що виривалося з-під капота автомобіля та поширювалося. До приїзду пожежників правоохоронці загасили пожежу та від’єднали пошкоджений акумулятор. Попередньо, причиною займання стало коротке замикання електропроводки у моторному відсіку»,
– розповіли у поліції.
У результаті ніхто не постраждав.
А щоб уникнути подібних ситуацій, поліцейські закликають громадян не нехтувати перевіркою технічного стану авто перед виїздом.
Ще новини Одеси на тему:
- На Одещині згоріли люди під час пожежі: подробиці;
- В Одесі міг статися сильний вибух: подробиці НП на Котовського (відео, фото);
- В Одесі спалахнув трамвай: подробиці (відео).