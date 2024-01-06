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На Одещині водій дивом не згорів живцем у своєму авто (відео)

На Одещині водій дивом не згорів живцем у своєму авто (відео)

На Одещині поліцейські надали допомогу чоловікові, чий автомобіль Mazda спалахнув під час руху.

Про це розповіли в обласному управлінні поліції.

Коли машина спалахнула, водій встиг вчасно зупинитися і вийти з салону неушкодженим, але взяти вогнегасник і погасити пожежу на ранній стадії він уже не зміг, оскільки розгубився.

На допомогу чоловікові прийшли поліцейські, які під час патрулювання своєї території помітили задимлену Mazda, а поряд із нею водія.

«Патрульні швидко схопили свій вогнегасник і почали гасити полум’я, що виривалося з-під капота автомобіля та поширювалося. До приїзду пожежників правоохоронці загасили пожежу та від’єднали пошкоджений акумулятор. Попередньо, причиною займання стало коротке замикання електропроводки у моторному відсіку»,

– розповіли у поліції.

У результаті ніхто не постраждав.

А щоб уникнути подібних ситуацій, поліцейські закликають громадян не нехтувати перевіркою технічного стану авто перед виїздом.

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