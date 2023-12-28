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В Одесі сталася бійка між перехожими: чим закінчилася

В Одесі сталася бійка між перехожими: чим закінчилася

У Пересипському районі Одеси стався конфлікт між незнайомими громадянами, який переріс у бійку. В результаті – один отримав травми, іншому загрожує до восьми років в’язниці.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, серед білого дня на вулиці Генерала Бочарова у Пересипському районі Одеси виник конфлікт між двома незнайомими громадянами, який швидко переріс у бійку.

Один з чоловіків кілька разів вдарив суперника палкою по голові. На цьому конфлікт вирішили припинити й розійшлися.

Проте вдома у чоловіка, що отримав удари палицею погіршилося самопочуття і йому викликали “швидку”.

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Потерпілого карета “швидкої” доставила до лікарні, де з’ясувалося, що він отримав серйозні травми голови. Під час медогляду лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму та субдуральну гематому. (Субдуральна гематома – це кровотеча між зовнішньою оболонкою головного мозку та головним мозком, іншими словами, під твердою мозковою оболонкою, – прим. ред).

Поліцейським вдалося викрити нападника на одному з ринків міста, де його й затримали. Свій вчинок чоловік пояснити не зміг.

Наразі його затримали та обирають запобіжний захід.

За вчинене правопорушення чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Фото ілюстративне

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