В Одессе произошла драка между прохожими: чем закончилась

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили правоохранители, среди бела дня на улице Генерала Бочарова в Пересыпском районе Одессы возник конфликт между двумя незнакомыми гражданами, который быстро перерос в драку.

Один из мужчин несколько раз ударил соперника палкой по голове. На этом конфликт решили прекратить и разошлись.

Однако дома у мужчины, получившего удары палкой ухудшилось самочувствие и ему вызвали «скорую».

Пострадавшего карета скорой доставила в больницу, где выяснилось, что он получил серьезные травмы головы. Во время медосмотра врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и субдуральную гематому. (Субдуральная гематома – это кровотечение между наружной оболочкой головного мозга и головным мозгом, другими словами, под твердой мозговой оболочкой, – прим. ред).

Полицейским удалось разоблачить нападающего на одном из рынков города, где его и задержали. Свой поступок мужчина объяснить не смог.

Пока его задержали и выбирают меру пресечения.

За совершенное правонарушение мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Фото иллюстративное