В одеському супермаркеті мешканець Дніпра отримав удар ножем у живіт

Про це повідомили у Головному управлінні поліції на Одещині.

Про те, що сталося ввечері у приміщенні супермаркету, лікарям та правоохоронцям повідомив працівник закладу.

Поліцейські встановили, що ввечері на вході до торгової зали супермаркету на Василя Стуса мешканець Дніпра звернувся до мешканця Одещини із проханням придбати йому алкоголь. Той відмовився, і на цьому ґрунті між чоловіками виникла сварка, яка переросла у штовханину. Під час конфлікту місцевий житель завдав приїжджому удару ножем у живіт і пішов. Постраждалого госпіталізували з пораненням черевної порожнини.

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Поліцейські затримали агресивного мешканця області на сусідній вулиці. За нього був ніж, який відправили на експертизу.

Чоловік свою провину не заперечував і пояснив свій вчинок обуренням діями потерпілого, який замість того, щоб працювати, випрошував випивку та ще лаявся у відповідь.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Підозрюваного затримано. Слідчі дбають про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.