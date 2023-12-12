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На Слобідці в ДТП потрапила маршрутка та п’ять легковиків (фото)

На Слобідці в ДТП потрапила маршрутка та п’ять легковиків (фото)

У вівторок, 12 грудня, на перехресті вулиць Академіка Воробйова та Одеської сталася велика ДТП за участю шести автомобілів. Постраждав один з водіїв.

ДТП сталося сьогодні вранці близько сьомої години, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що водій Nissan, рухаючись з другорядної дороги на головну, не пропустив маршрутний автобус, який мав перевагу в русі, і допустив зіткнення з ним.

У свою чергу, в результаті поштовху, водій маршрутки в’їхав у припаркований автомобіль, той – ще в один, і так один за одним в автопригоду потрапили ще чотири припарковані легковики.

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Внаслідок аварії водій Nissan отримав перелом шийного хребця, йому було надано медичну допомогу. Решта учасників ДТП не постраждала.

Водіїв буде перевірено на стан сп’яніння.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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