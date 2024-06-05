В Одеській області після відвідування кафе масово госпіталізували дітей

В Одеській області після відвідування кафе масово госпіталізували дітей

До районної лікарні Рені Одеської області з отруєнням потрапили вісім дітей та один дорослий. Усі вони напередодні відвідали одне з місцевих кафе. У поліції розпочали розслідування.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

На початку цього тижня до правоохоронців звернулися медики і повідомили, що до них упродовж дня з ознаками харчового отруєння поступили шестеро дітей віком від 7-ми до 13-ти років та 38-річна матір із двома дітьми 10-ти та 12-ти років.

Лікарі надали їм допомогу та відпустили додому на амбулаторне лікування.

Поліцейські встановили, що всі пацієнти споживали їжу в одному й тому самому кафе міста, після чого їм стало зле і вони звернулися по допомогу медиків.

отруєння в Рені

За фактом порушення санітарних норм у кафе правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у селі Старостіно Роздільнянського району дев’ятеро людей потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням. Двоє померли в лікарні, ще одного чоловіка знайшли мертвим за місцем проживання.

 

 

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