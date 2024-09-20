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В Одесі розширили програму допомоги молодим учителям: хто отримає щомісячні премії

В Одесі розширили програму допомоги молодим учителям: хто отримає щомісячні премії

Аби заохотити до роботи в закладах освіти молодих педагогів, в Одесі триватимуть щомісячні муніципальні виплати в розмірі 3 тисячі грн. Список фахівців, які отримають доплати до зарплати, розширено.

Рішення продовжити щомісячні доплати молодим педагогам у розмірі 3000 грн ухвалили на черговій сесії Одеської міськради 18 вересня. Депутати підтримали зміни до міської Програми розвитку освіти.

На початку 2024 року одеська міська влада вирішила встановити щомісячну премію молодим фахівцям, які готові працювати в міських школах і садках.

Тепер щомісячну муніципальну виплату окрім молодих спеціалістів – вчителів та вихователів, отримуватимуть соціальні педагоги, психологи, музичні керівники, асистенти педагогів, асистенти вихователів, які мають статус молодих спеціалістів.

Нагадаємо, одеські депутати також виділили на допомогу ЗСУ понад 300 млн гривень.

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