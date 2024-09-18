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Одеська міськрада виділила на допомогу ЗСУ сотні мільйонів гривень

Одеська міськрада виділила на допомогу ЗСУ сотні мільйонів гривень

Одеська міська рада у ході сесії, що відбулася сьогодні, 18 вересня 2024 року, виділила понад 300 млн грн на допомогу військовим.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Одеської міськради Олександр Славський.

«Підтримали численні запити військових загальною сумою понад 300 млн грн. Серед них кілька запитів, де я консультував військових. Дякую колегам, платникам податків та силам оборони України», – написав депутат.

Крім того, сьогодні міськрада прийняла зміни до програми «Ветеран Одеси» з фінансування Алеї Героїв. На упорядкування меморіалу цього року виділять 1 млн грн.

Нагадаємо, щосуботи біля одеської мерії збирається група небайдужих городян. Вже понад рік вони не втомлюються нагадувати: війна продовжується і дуже важливо підтримувати ЗСУ, а не витрачати бюджетні кошти на сумнівні тендери.

І незважаючи на те, що чиновники довгий час ігнорували учасників пікету, все ж таки певних успіхів їм вдалося досягти. І припиняти акцію вони не збираються, бо впевнені: влада недостатньо робить для наших захисників.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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