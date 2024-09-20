Новости Одессы и Одесской области

В Одессе расширили программу помощи молодым учителям: кто получит ежемесячные премии

В Одессе расширили программу помощи молодым учителям: кто получит ежемесячные премии

Чтобы поощрить к работе в учебных заведениях молодых педагогов, в Одессе продолжаться ежемесячные муниципальные выплаты в размере 3 тысячи грн. Список специалистов, которые получат доплаты к зарплате, расширен. 

Решение продолжить ежемесячные доплаты молодым педагогам в размере 3000 грн было принято на очередной сессии Одесского горсовета 18 сентября. Депутаты поддержали изменения в городскую Программу развития образования.

В начале 2024 года одесская городская власть решила установить ежемесячную премию молодым специалистам, которые готовы работать в городских школах и садиках.

Теперь ежемесячную муниципальную выплату кроме молодых специалистов — учителей и воспитателей, будут получать социальные педагоги, психологи, музыкальные руководители, ассистенты педагогов, ассистенты воспитателей, которые имеют статус молодых специалистов.

Напомним, одесские депутаты также выделили на помощь ВСУ более 300 млн гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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