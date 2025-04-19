За повідомленням обласного управління ДСНС, інцидент стався напередодні в Хаджибейському районі міста. До Служби порятунку звернулися мешканці вулиці Картамишевської з повідомленням про те, що біля багатоповерхівки розлита речовина, схожа на ртуть.

Прибувши за викликом, працівники підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС огородили територію. Незабаром з’ясувалося, що на відкритій території дійсно розлита ртуть. Фахівці зібрали 50 грамів цієї небезпечної речовини.

Зібрану ртуть передали на утилізацію відповідно до встановлених норм, а місце розливу обробили спеціальним розчином хлорного заліза.

Причини появи ртуті на вулиці наразі невідомі. За цим фактом проводиться перевірка.

Читайте також: