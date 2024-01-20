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Як в Одесі очистити приміщення від парів ртуті

Як в Одесі очистити приміщення від парів ртуті

Ртутний термометр — цей крихкий прилад. Якщо з ним неакуратно поводитися, то можна легко пошкодити. Ртуть, що витекла з термометра, та її випаровування становлять велику небезпеку для будь-якого живого організму. Тому потрібно знати: якщо розбився ртутний градусник, у жодному разі не можна прибирати ртуть самостійно, а потрібно негайно звернутися до відповідної служби, де допоможуть очистити приміщення від ртуті без небезпечних наслідків для людей і тварин.

Розбитий ртутний градусник — джерело отруйних випарів, що поширюються з величезною швидкістю. Із приміщення, де це сталося, потрібно відразу ж вивести людей і тварин. 

Кульки ртуті обережно накрити мокрою ганчіркою, відчинити вікна і зачинити двері, щоб не було протягу. 

Вимкнути в кімнаті кондиціонер, тепловентилятор і всі опалювальні прилади. Що нижча температура, то повільніше поширюються пари ртуті. 

У жодному разі не підмітайте підлогу і не використовуйте пилосос, це може посилити отруйні випаровування. Якщо ртуть потрапила на одяг, його найбезпечніше викинути. Прати такий одяг можна тільки окремо від іншого і обов’язково в рукавичках вручну.

Куди в Одесі звертатися для очищення приміщення від ртуті

Одразу ж після того, як ви вжили необхідних запобіжних заходів, потрібно зателефонувати фахівцям у санітарно-епідеміологічну службу.

Служба працює цілодобово без вихідних. Фахівці приїжджають на виклик зазвичай протягом 20 хвилин. Вони проведуть обробку приміщення в три етапи, щоб повністю очистити його від ртуті, що розлилася, та її парів.

Санітарно-епідеміологічна служба «Тарганам Стоп»

  • Адреса: 1-й провулок Амундсена, 1/11
  • Телефон: (067) 524-51-39
  • Вартість послуги очищення: 2250 гривень
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Ирина Сорокина ПРОФІЛЬ

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