Як в Одесі очистити приміщення від парів ртуті

Розбитий ртутний градусник — джерело отруйних випарів, що поширюються з величезною швидкістю. Із приміщення, де це сталося, потрібно відразу ж вивести людей і тварин.

Кульки ртуті обережно накрити мокрою ганчіркою, відчинити вікна і зачинити двері, щоб не було протягу.

Вимкнути в кімнаті кондиціонер, тепловентилятор і всі опалювальні прилади. Що нижча температура, то повільніше поширюються пари ртуті.

У жодному разі не підмітайте підлогу і не використовуйте пилосос, це може посилити отруйні випаровування. Якщо ртуть потрапила на одяг, його найбезпечніше викинути. Прати такий одяг можна тільки окремо від іншого і обов’язково в рукавичках вручну.

Куди в Одесі звертатися для очищення приміщення від ртуті

Одразу ж після того, як ви вжили необхідних запобіжних заходів, потрібно зателефонувати фахівцям у санітарно-епідеміологічну службу.

Служба працює цілодобово без вихідних. Фахівці приїжджають на виклик зазвичай протягом 20 хвилин. Вони проведуть обробку приміщення в три етапи, щоб повністю очистити його від ртуті, що розлилася, та її парів.

Санітарно-епідеміологічна служба «Тарганам Стоп»

Адреса: 1-й провулок Амундсена, 1/11

Телефон: (067) 524-51-39

Вартість послуги очищення: 2250 гривень