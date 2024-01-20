Як в Одесі очистити приміщення від парів ртуті

Ртутний термометр — цей крихкий прилад. Якщо з ним неакуратно поводитися, то можна легко пошкодити. Ртуть, що витекла з термометра, та її випаровування становлять велику небезпеку для будь-якого живого організму. Тому потрібно знати: якщо розбився ртутний градусник, у жодному разі не можна прибирати ртуть самостійно, а потрібно негайно звернутися до відповідної служби, де допоможуть очистити приміщення від ртуті без небезпечних наслідків для людей і тварин.
Розбитий ртутний градусник — джерело отруйних випарів, що поширюються з величезною швидкістю. Із приміщення, де це сталося, потрібно відразу ж вивести людей і тварин.
Кульки ртуті обережно накрити мокрою ганчіркою, відчинити вікна і зачинити двері, щоб не було протягу.
Вимкнути в кімнаті кондиціонер, тепловентилятор і всі опалювальні прилади. Що нижча температура, то повільніше поширюються пари ртуті.
У жодному разі не підмітайте підлогу і не використовуйте пилосос, це може посилити отруйні випаровування. Якщо ртуть потрапила на одяг, його найбезпечніше викинути. Прати такий одяг можна тільки окремо від іншого і обов’язково в рукавичках вручну.
Куди в Одесі звертатися для очищення приміщення від ртуті
Одразу ж після того, як ви вжили необхідних запобіжних заходів, потрібно зателефонувати фахівцям у санітарно-епідеміологічну службу.
Служба працює цілодобово без вихідних. Фахівці приїжджають на виклик зазвичай протягом 20 хвилин. Вони проведуть обробку приміщення в три етапи, щоб повністю очистити його від ртуті, що розлилася, та її парів.
Санітарно-епідеміологічна служба «Тарганам Стоп»
- Адреса: 1-й провулок Амундсена, 1/11
- Телефон: (067) 524-51-39
- Вартість послуги очищення: 2250 гривень