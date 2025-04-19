В Одессе разлили ртуть во дворе многоэтажки

По сообщению областного управления ГСЧС, инцидент произошел накануне в Хаджибейском районе города. В Службу спасения обратились жители улицы Картамышевской с сообщением о том, что возле многоэтажки разлито вещество, похожее на ртуть.

Прибывшие по вызову сотрудники отделения радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС оградили территорию. Вскоре выяснилось, что на открытой территории действительно разлита ртуть. Специалисты собрали 50 граммов этого опасного вещества.

Собранную ртуть передали на утилизацию согласно установленным нормам, а место разлива обработали специальным раствором хлорного железа.

Причины появления ртути на улице пока неизвестны. По данному факту ведется проверка.

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