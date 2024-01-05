Новини Одеси та Одеської області

В Одесі розгортають пункти обігріву: прогнозують люті морози

В Одесі розгортають пункти обігріву: прогнозують люті морози

З 7 по 9 січня, за прогнозом Гідрометцентру України, по території країни очікується погіршення погоди. В Одесі очікується дощ, мокрий сніг, ожеледиця. Тому комунальні служби міста готуються зустрічати негоду.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

У зв’язку з цим сьогодні, 5 січня, було проведено засідання міського оперативного штабу.

Під час засідання міські комунальні служби повідомили про готовність до погіршення погоди. Також організоване цілодобове чергування аварійних бригад.

До розчищення та посипання доріг готові 104 одиниці техніки.

Також мер нагадав про негоду, яку пережило місто наприкінці листопада. Тому він закликав комунальні структури та приватні компанії бути готовими, аби впоратись з негодою.

Читайте також: На Одещину насувається негода: попереджають рятувальники

Окрім того, на Куликовому полі вже розпочато розгортання мобільного пункту обігріву від ГО Християнська місія «Нове життя». А на базі “Пунктів незламності” комунальної власності розгортається 161 пункт обігріву.

Адже за прогнозами синоптиків, окрім значних опадів, 8-10 січня очікуються морози до 15 градусів.

погода

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати