В Одесі розгортають пункти обігріву: прогнозують люті морози

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

У зв’язку з цим сьогодні, 5 січня, було проведено засідання міського оперативного штабу.

Під час засідання міські комунальні служби повідомили про готовність до погіршення погоди. Також організоване цілодобове чергування аварійних бригад.

До розчищення та посипання доріг готові 104 одиниці техніки.

Також мер нагадав про негоду, яку пережило місто наприкінці листопада. Тому він закликав комунальні структури та приватні компанії бути готовими, аби впоратись з негодою.

Окрім того, на Куликовому полі вже розпочато розгортання мобільного пункту обігріву від ГО Християнська місія «Нове життя». А на базі “Пунктів незламності” комунальної власності розгортається 161 пункт обігріву.

Адже за прогнозами синоптиків, окрім значних опадів, 8-10 січня очікуються морози до 15 градусів.