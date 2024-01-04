На Одещину насувається негода: попереджають рятувальники

Про це повідомили на facebook-сторінці ГУ ДСНС в Одеській області.

У повідомленні йдеться, що протягом трьох днів прогнозують значні опади – дощ з переходом у мокрий сніг.

Мешканців області просять утриматись від дальніх поїздок у ці дні та дотримуватися правил безпеки.

Аби люди не були безпечними, фахівці ДСНС нагадали про масштабну надзвичайну ситуацію, яка спіткала мешканців регіону наприкінці листопада 2023 року.

Адже саме через нехтування попередженнями відповідних служб, снігопад перетворився на стихійне лихо. Особливо для тих, хто застряг у дорозі.

Памʼятайте, що недотримання простих рекомендацій може обернутися для вас небезпекою. Будьте свідомими та залишайтесь в безпеці, –

звернулися у ДСНС до мешканців Одещини.

Нагадаємо, наприкінці листопада через стихію, яка вирувала на Одещині майже добу, снігом занесло усі важливі магістралі. Автівки, вантажівки та автобуси опинилися у полоні снігових заметів. Рятувальники працювали цілодобово.