Новини Одеси та Одеської області

В Одесі знову сніжить: спецтехніка вийшла на вулиці міста (відео)

В Одесі знову сніжить: спецтехніка вийшла на вулиці міста (відео)

Сьогодні, 7 грудня, після обіду почався сніг на півдні Одещини, який згодом дійшов і до Одеси. Комунальники цього разу діють навипередки погоді та вже розчищають вулиці міста.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

У повідомленні йдеться, що у зв’язку з погіршенням погоди вийшла техніка для посипання магістральних вулиць. Оскільки у ночі опади посиляться, а температура опуститься до нуля градусів.

А в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області повідомили, що підрядні організації вже працюють на автомобільних дорогах області та обробляють їх протиожеледними матеріалами.

Окрім того, у Службі повідомили, що такі погодні умови зберігатимуться до ранку. Проїзд автотранспорту наразі не обмежується.

Читайте також: До Одеси прибули всюдиходи із сусідніх областей

А в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що завтра, 8 грудня, в Одеській області очікується налипання мокрого снігу, на дорогах — ожеледиця.

Також в Патрульній поліції Одеської області звернулися до водіїв бути уважними та обережними на дорогах Одеси та області.

Щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтесь на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80, –

повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати