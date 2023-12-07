В Одесі знову сніжить: спецтехніка вийшла на вулиці міста (відео)

Сьогодні, 7 грудня, після обіду почався сніг на півдні Одещини, який згодом дійшов і до Одеси. Комунальники цього разу діють навипередки погоді та вже розчищають вулиці міста.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
У повідомленні йдеться, що у зв’язку з погіршенням погоди вийшла техніка для посипання магістральних вулиць. Оскільки у ночі опади посиляться, а температура опуститься до нуля градусів.
А в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області повідомили, що підрядні організації вже працюють на автомобільних дорогах області та обробляють їх протиожеледними матеріалами.
Окрім того, у Службі повідомили, що такі погодні умови зберігатимуться до ранку. Проїзд автотранспорту наразі не обмежується.
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А в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що завтра, 8 грудня, в Одеській області очікується налипання мокрого снігу, на дорогах — ожеледиця.
Також в Патрульній поліції Одеської області звернулися до водіїв бути уважними та обережними на дорогах Одеси та області.
Щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтесь на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80, –
повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області.