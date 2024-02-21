Одесит під приводом оформлення держдопомоги ошукав сотню українців

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції.

Поліцейські встановили, що одесит створив і розмістив у популярних соцмережах посилання на сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіював дизайн сайту для оформлення одноразової держдопомоги “єПідтримка”. Щойно люди переходили за цим посиланням і заповнювали необхідні поля із зазначенням реквізитів своїх платіжних карток, зловмисник отримував реквізити їхніх платіжних карток: номер, СVV код, термін дії та інші.

Кошти потерпілих він списував на власноруч створені акаунти в одній із відомих служб доставки та використовував їх на власний розсуд.

Правоохоронці вже встановили чотирьох громадян, яким завдано збитків на суму майже 16 тисяч гривень. Встановлюються інші постраждалі особи, кількість яких попередньо сягає близько 100.

Поліцейські повідомили правопорушнику про підозру в шахрайстві. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 211 тис. грн.

Кіберполіція закликає громадян уважно перевіряти адреси сайтів, на яких треба вводити конфіденційні дані про себе та банківські картки. Невідповідність з адресою офіційного сайту навіть в одній букві має зупинити вас.