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Грабіжник підстрелив чоловіка у Чорноморську: подробиці від поліції (відео)

Грабіжник підстрелив чоловіка у Чорноморську: подробиці від поліції (відео)

В управлінні Нацполіції Одеської області розповіли подробиці зухвалого розбійного нападу на чоловіка у Чорноморську, який мав місце 14 лютого 2024 року.

За інформацією правоохоронців, причиною розбійного нападу на мешканця Чорноморська стали гроші та майно на загальну суму трохи більше ніж 23 тисячі гривень.

Нагадаємо, вдень 14 лютого на одній із вулиць міста Чорноморська під Одесою злочинець кілька разів вистрілив у чоловіка і поранивши його, заволодів його сумкою, в якій знаходилися гроші та інші речі, після чого втік з місця злочину на мопеді, але в кількох кварталах від місця нападу був затриманий.

У поліції з’ясували, що правопорушник – 46-річний місцевий житель, щодо якого в суді на розгляді вже перебуває обвинувальний акт за умисне легке тілесне ушкодження.

На місці затримання злочинця поліцейські вилучили гроші та майно потерпілого – сумку, трохи більше 18 тисяч гривень, банківські картки та планшет. Також під час огляду слідчі вилучили пістолет із патронами, їх направили на експертизу.

Підозрюваного у розбійному нападі взяли під варту. За вчинене йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше «Одеське життя» розповідало про затримання в Одесі чоловіка, який приїхав із Житомирської області, щоб продати зброю – автомати, гранати та РПГ. За «товар» він отримав 10 тисяч доларів.

Фото ілюстративне

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Редакція ПРОФІЛЬ

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