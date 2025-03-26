Про це повідомили в Одеській обласній лікарні.

Малюк, що важить лише шість кілограмів, 10 днів тому переніс складне хірургічне втручання, проте після операції розвинулося небезпечне ускладнення – повна атріовентрикулярна блокада. Серце дитини билося всього 70 разів на хвилину замість норми в 120, що створювало серйозну загрозу життю.

Завдяки високим технологіям і професіоналізму фахівців Одеської обласної клінічної лікарні малюкові вчасно провели імплантацію кардіостимулятора, що дало змогу повністю відновити серцевий ритм.

«Велика перемога для маленького серця. Сьогодні команда кардіохірургів Одеської обласної клінічної лікарні разом із завідувачем відділення кардіохірургії дитячої обласної лікарні виконали унікальну у світі операцію, до речі за даними на сьогоднішній момент – єдину», – повідомили в лікарні.

Раніше в Одеській обласній лікарні провели складну операцію немовляті, яке з’явилося на світ на 29-му тижні вагітності з вагою 1,5 кг.

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