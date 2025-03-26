Об этом сообщили в Одесской областной больнице.

Малыш, весящий всего шесть килограммов, 10 дней назад перенес сложное хирургическое вмешательство, однако после операции развилось опасное осложнение — полная атриовентрикулярная блокада. Сердце ребенка билось всего 70 раз в минуту вместо нормы в 120, что создавало серьезную угрозу жизни.

Благодаря высоким технологиям и профессионализму специалистов Одесской областной клинической больницы малышу вовремя провели имплантацию кардиостимулятора, что позволило полностью восстановить сердечный ритм.

“Большая победа для маленького сердца. Сегодня команда кардиохирургов Одесской областной клинической больницы вместе с заведующим отделением кардиохирургии детской областной больницы выполнили уникальную в мире операцию, кстати по данным на сегодняшний момент — единственную”, — сообщили в больнице.

Ранее в Одесской областной больнице провели сложную операцию младенцу, который появился на свет на 29-й неделе беременности с весом 1,5 кг.

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