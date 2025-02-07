Після народження дитина потрапила до реанімаційного відділення новонароджених, де їй провели комплексне обстеження. Лікарі діагностували відкриту артеріальну протоку великого розміру, що є серйозною загрозою для передчасно народжених дітей. У таких випадках артеріальна протока, яка у внутрішньоутробному періоді забезпечує зв’язок між аортою та легеневою артерією, не закривається самостійно, що порушує роботу серцево-судинної та дихальної систем.

Хірургічне втручання провели, коли немовляті було 10 днів, а його вага зменшилася до 1,2 кг. Лікарі виконали перев’язування артеріальної протоки, після чого стан дитини почав поступово покращуватися. На сьогодні малюк дихає самостійно, а його серцево-судинна система стабільно працює. Медики продовжують спостерігати за немовлям та очікують на подальший набір ваги.

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