В Одесі пролунав вибух та почалася пожежа: що відомо

Сьогодні, у суботу, 27 липня, у другій половині дня в Одесі пролунав сигнал повітряної тривоги. І вже за кілька хвилин городяни почули потужний вибух.
За інформацією моніторингових телеграм-каналів, це наші сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали по ворожому дрону-розвіднику, який, власне, і спричинив тривогу в нашому регіоні.
«Ворожній розвіддрон на Одесу», – повідомив міський голова Геннадій Труханов.
Пізніше він додав, що звук, який могли чути одесити, є наслідком роботи наших захисників.
Водночас повідомляється, що після вибуху у місті спостерігається дим. Попередньо пожежа була викликана падінням уламків від збитого БпЛА.
Офіційних коментарів поки що не надходило.
О 18:29 було дано відбій тривоги.
Але не варто забувати, що поява дронів-розвідників може бути провісником можливих ударів балістикою. І тому ігнорувати сигнали повітряної тривоги в жодному разі не варто.
Нагадаємо, у ніч на 25 липня росія знову атакувала прикордонну та цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району. Основний удар припав на Вилкове, де постраждали двоє людей.