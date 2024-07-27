В Одесі пролунав вибух та почалася пожежа: що відомо

За інформацією моніторингових телеграм-каналів, це наші сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали по ворожому дрону-розвіднику, який, власне, і спричинив тривогу в нашому регіоні.

«Ворожній розвіддрон на Одесу», – повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Пізніше він додав, що звук, який могли чути одесити, є наслідком роботи наших захисників.

Водночас повідомляється, що після вибуху у місті спостерігається дим. Попередньо пожежа була викликана падінням уламків від збитого БпЛА.

Офіційних коментарів поки що не надходило.

О 18:29 було дано відбій тривоги.

Але не варто забувати, що поява дронів-розвідників може бути провісником можливих ударів балістикою. І тому ігнорувати сигнали повітряної тривоги в жодному разі не варто.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня росія знову атакувала прикордонну та цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району. Основний удар припав на Вилкове, де постраждали двоє людей.