Війна, день 885: що вигадав ворог на фронті і чому було голосно в Рязані

Про ситуацію на фронті на ранок 27 липня 2024 року

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 122 бойові зіткнення. Напередодні противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 80 авіаударів, у тому числі скинув 117 керованих авіабомб (КАБів). Окрім цього, здійснив 4636 обстрілів, з них 71 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор наносив авіаудари в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Тихе, Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Сіньківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця Харківської області; Лиман, Сіверськ, Часів Яр, Північне, Дружба, Олександропіль, Новоселівка Перша, Іванівка, Красногорівка, Торецьк, Лисичне, Бажане, Карлівка, Верхньокам’янське, Нью-Йорк, українець, Максиміліанівка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області; Мала Токмачка, Лобкове, Гуляйполі, Кам’янське у Запоріжжі та Тягинка Херсонської області.

Авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали трьох ударів по районах зосередження особового складу противника, а також вразили артилерійську систему, дві станції радіолокації та один ЗРК «Бук».

Армія РФ подрібнює наступальні операції по всьому фронту, щоб відволікти ЗСУ – аналітики

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), росія переходить до тактики подрібнення наступальних операцій із розтягуванням їх на значну ділянку фронту. Таким чином російське командування розраховує підтримувати постійний наступальний тиск на всьому фронті, щоб не дати Силам оборони України перехопити ініціативу на полі бою.

«Нещодавно російські військові розширили зону відповідальності центрального угруповання російських військ у Донецькій області, що свідчить про те, що військове командування росії відмовилося від попереднього завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти виключно як оперативно-маневрена сила на Авдіївському напрямку», – наголошується у матеріалі ISW.

Захисники неба збили ракету Х-59/69, дрон-розвідник та ще 11 безпілотників

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 27 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області та чотирма ударними безпілотниками (БпЛА) Shahed з Приморсько-Ахтарська рф.

Усі цілі були знищені силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Крім того, за минулу та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще 8 повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БпЛА «Supercam», 1 ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост», 1 БпЛА (тип встановлюється) та 2 баражуючі боєприпаси «Ланцет».

Гучно було в російській Рязані

Сьогодні вранці після прильоту «невідомих» безпілотників до російської Рязані там пролунали вибухи.

У Рязані розташований військовий аеродром Дягілєво та НПЗ. Місцеві повідомляють у своїх пабликах, що БПЛА збивали на підльоті до цих об’єктів. У міноборони Росії заявили, що збили 7 безпілотників.

На аеродромі Дягілєва під час останньої активності стратегічної авіації здійснювали посадку винищувачі Ту-95 та Ту-22.

Втрати ворога на ранок 27 липня 2024 року

Усього минулої доби російські загарбники втратили 1210 одиниць.

Також українські воїни знешкодили: