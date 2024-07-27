В Одессе прозвучал взрыв и начался пожар: что известно

Сегодня, в субботу, 27 июля, во второй половине дня в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. И уже спустя несколько минут горожане услышали мощный взрыв.
По информации мониторинговых телеграм-каналов, это наши силы противовоздушной обороны успешно отработали по вражескому дрону-разведчику, который, собственно, и стал причиной тревоги в нашем регионе.
«Вражеский разведдрон на Одессу», – сообщил городской голова Геннадий Труханов.
Позже он добавил, что звук, который могли слышать одесситы, следствие работы наших защитников.
В то же время сообщается, что после взрыва в городе наблюдается дым. Предварительно, пожар был вызван падением обломков от сбитого БпЛА.
Официальных комментариев пока не поступало.
В 18:29 был дан отбой тревоги.
Но не стоит забывать, что появление дронов-разведчиков может быть предвестником возможных ударов баллистикой. И поэтому игнорировать сигналы воздушной тревоги ни в коем случае не стоит.
Напомним, в ночь на 25 июля россия снова атаковала пограничную и гражданскую инфраструктуру Измаильского района. Основной удар пришелся на Вилково, где пострадали два человека.