В Одессе прозвучал взрыв и начался пожар: что известно

В Одессе прозвучал взрыв и начался пожар: что известно

Сегодня, в субботу, 27 июля, во второй половине дня в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. И уже спустя несколько минут горожане услышали мощный взрыв.

По информации мониторинговых телеграм-каналов, это наши силы противовоздушной обороны успешно отработали по вражескому дрону-разведчику, который, собственно, и стал причиной тревоги в нашем регионе.

«Вражеский разведдрон на Одессу», – сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Позже он добавил, что звук, который могли слышать одесситы, следствие работы наших защитников.

В то же время сообщается, что после взрыва в городе наблюдается дым. Предварительно, пожар был вызван падением обломков от сбитого БпЛА.

Официальных комментариев пока не поступало.

В 18:29 был дан отбой тревоги.

Но не стоит забывать, что появление дронов-разведчиков может быть предвестником возможных ударов баллистикой. И поэтому игнорировать сигналы воздушной тревоги ни в коем случае не стоит.

Напомним, в ночь на 25 июля россия снова атаковала пограничную и гражданскую инфраструктуру Измаильского района. Основной удар пришелся на Вилково, где пострадали два человека.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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