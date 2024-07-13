В Одесі лунають вибухи – росіяни атакували балістикою

Суботнім днем, 13 липня 2024 року, невдовзі після того, як в Одесі пролунав черговий сигнал повітряної тривоги, у місті пролунав вибух – повідомляється про запуски балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму.
Спочатку Сили оборони півдня України повідомили про активність ворожих розвідувальних дронів на території Одеської області та про можливу роботу з них наших сил протиповітряної оборони (що спричинило першу повітряну тривогу).
Згодом з’явилася інформація про загрозу застосування росіянами балістики з Криму.
О 15:48 дав (уже не перший за сьогоднішній день) сигнал повітряної тривоги. Також повідомлялося про пуск ракети у напрямку Одеської області. І майже одразу ж пролунав вибух.
Крім того, Телеграм-канали писали про пуск ще однієї ракети, але незабаром, як з’ясувалося, ця ціль зникла з радарів.
Повідомляється і про приліт і про те, що на цьому місці видно дим.
«Одеса та Одеський район, будь ласка, перебуваєте у укриттях до відбою», – закликає голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Подробиці стануть відомі пізніше.
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