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В Одесі пролунав вибух: що порушило спокій мешканців міста вранці 3 вересня

В Одесі пролунав вибух: що порушило спокій мешканців міста вранці 3 вересня

Ранок в Одесі почався з сигналу повітряної тривоги та сильного вибуху, який було чутно у всіх кінцях міста. Причина його хоч і була серйозна, але, на щастя, обійшлося без потерпілих та руйнувань. Що саме сталося, читайте в нашому матеріалі.

Російські агресори продовжують проводити повітряну розвідку, вишукуючи цілі для своїх терористичних атак для залякування жителів міста. Ось і вранці 3 вересня в одеському небі з’явився ще один безпілотний розвідник.

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Вибух, який чули одесити – це робота протиповітряної оборони по цьому дрону. На жаль, невідомо, чи встиг ворожий розвідник виконати свою місію. Тому що якщо встиг – то сьогодні місто може бути атаковане ракетами.

Фото ілюстративне

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