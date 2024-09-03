Новости Одессы и Одесской области

В Одессе прогремел взрыв: что нарушило покой жителей города утром 3 сентября 

В Одессе прогремел взрыв: что нарушило покой жителей города утром 3 сентября 

Утро в Одессе началось с сигнала воздушной тревоги и сильного взрыва, который был слышен во всех концах города. Причина его хоть и была серьезная, но, к счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Российские агрессоры продолжают проводить воздушную разведку, выискивая цели для своих террористических атак для запугивания жителей города. Вот и утром 3 сентября в одесском небе появился очередной беспилотный разведчик.

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Взрыв, который слышали одесситы — это работа противовоздушной обороны по этому дрону. К сожалению, неизвестно, успел ли вражеский разведчик выполнить свою миссию. Потому что если успел — то сегодня город может быть атакован ракетами.

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