В Одессе прогремел взрыв: что нарушило покой жителей города утром 3 сентября 

Российские агрессоры продолжают проводить воздушную разведку, выискивая цели для своих террористических атак для запугивания жителей города. Вот и утром 3 сентября в одесском небе появился очередной беспилотный разведчик.

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Взрыв, который слышали одесситы — это работа противовоздушной обороны по этому дрону. К сожалению, неизвестно, успел ли вражеский разведчик выполнить свою миссию. Потому что если успел — то сегодня город может быть атакован ракетами.

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