Новини Одеси та Одеської області

В Одесі пролунав сильний вибух – що це було

В Одесі пролунав сильний вибух – що це було

Увечері середи, 7 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області пролунав сигнал повітряної тривоги. І вже за кілька хвилин городяни почули звук вибуху.

Як повідомили моніторингові телеграм-канали, причиною тривоги став ворожий дрон-розвідник в акваторії Чорного моря, який рухався у напрямку до Одеси. Також дуже високою є загроза застосування балістики.

Пізніше спікер Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук поінформував: розвіддроном працює наше ППО. І не виключено, що вибух, який чули одесити, – результат цієї роботи.

У той же час відомий телеграм-канал «Миколаївський Ванек» повідомляє, що дронів не один, а два: один «упав», але ще один залишився.

Нагадуємо, що така розвідка зазвичай шукає мети або коригує удари для балістики. Тому тривогу краще не ігнорувати та перебувати в безпечних місцях.

Наразі загроза не минула. А ворожий розвідник, як повідомляється, йде у бік Рибаківки/Коблево.

Фото ілюстративне

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk