В Одесі пролунав сильний вибух – що це було

Як повідомили моніторингові телеграм-канали, причиною тривоги став ворожий дрон-розвідник в акваторії Чорного моря, який рухався у напрямку до Одеси. Також дуже високою є загроза застосування балістики.

Пізніше спікер Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук поінформував: розвіддроном працює наше ППО. І не виключено, що вибух, який чули одесити, – результат цієї роботи.

У той же час відомий телеграм-канал «Миколаївський Ванек» повідомляє, що дронів не один, а два: один «упав», але ще один залишився.

Нагадуємо, що така розвідка зазвичай шукає мети або коригує удари для балістики. Тому тривогу краще не ігнорувати та перебувати в безпечних місцях.

Наразі загроза не минула. А ворожий розвідник, як повідомляється, йде у бік Рибаківки/Коблево.

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