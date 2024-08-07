В Одесі пролунав сильний вибух – що це було

Увечері середи, 7 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області пролунав сигнал повітряної тривоги. І вже за кілька хвилин городяни почули звук вибуху.
Як повідомили моніторингові телеграм-канали, причиною тривоги став ворожий дрон-розвідник в акваторії Чорного моря, який рухався у напрямку до Одеси. Також дуже високою є загроза застосування балістики.
Пізніше спікер Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук поінформував: розвіддроном працює наше ППО. І не виключено, що вибух, який чули одесити, – результат цієї роботи.
У той же час відомий телеграм-канал «Миколаївський Ванек» повідомляє, що дронів не один, а два: один «упав», але ще один залишився.
Нагадуємо, що така розвідка зазвичай шукає мети або коригує удари для балістики. Тому тривогу краще не ігнорувати та перебувати в безпечних місцях.
Наразі загроза не минула. А ворожий розвідник, як повідомляється, йде у бік Рибаківки/Коблево.
Фото ілюстративне