В Одесі пролунав сильний вибух – повідомляють про «приліт» у приватний будинок

Нагадаємо, суботній ранок, 20 квітня 2024 року, видався в Одесі неспокійним. Але й протягом дня городяни неодноразово чули звук сирени – на сполох включали то через загрозу балістики з території тимчасово окупованого Криму, то через активність ворожої авіації в Чорному морі.

Вкотре звук сирени одесити почули після 16:00. На цей раз причиною тривоги стала активність тактичної авіації рашистів у Чорному морі. Також повідомлялося про пуск ракети у бік Чорноморська.

«Керована авіаційна ракета у бік Чорноморська. Буде гучно!» – попередив відомий Телеграм-канал «Миколаївський Ванек».

І вже за кілька хвилин пролунав досить сильний вибух.

За інформацією моніторингових Телеграм-каналів, ворожа ракета прилетіла до приватного будинку, через що на місці виникла пожежа. Також горять газові труби.

«Будинку тупо немає… Терористи… Інформація про жертв уточнюється», – пише один із місцевих Телеграм-каналів.

Офіційна інформація про те, що сталося, на цей момент не надходила.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, росіяни обстріляли Одесу балістичними ракетами. Місто потрясли кілька потужних вибухів. Ракети влучили по об’єктах інфраструктури в районі порту «Південний».

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