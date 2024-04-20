Ракета влучила по сінгапурському підприємству: наслідки удару по Одеському району 19 квітня (фото)

Стали відомі подробиці російської ракетної атаки по Одещині 19 квітня. Дві балістичні ракети влучили по території порту Південний. Пошкоджено обладнання, зокрема іноземної компанії, згоріла агропродукція. Повідомляється про одного постраждалого. Він отримав осколкове поранення.
Постраждало портове обладнання, згоріло зерно
Про це стало відомо із повідомлень українських офіційних джерел: виступу президента Володимира Зеленського на позачерговому засіданні комісії Україна-НАТО, постів Одеського обласного управління ДСНС та Міністерства інфраструктури у Фейсбуці. Рятувальники також опублікував фотографії з місця прильоту.
Вдень 19 квітня російські агресори атакували порт “Південний”, розташований в Одеському районі. Дві балістичні ракети влучили по його території. Одна знищила бункери, в яких зберігалося зерно. Друга пошкодила обладнання терміналів для завантаження агропродукції на судна. Один із терміналів належав компанії із Сінгапуру.
Коли я готувався до цієї розмови, вони нанесли удар по морському порту “Південний” в Одеській області. Кілька ракет влучили по портовій інфраструктурі, не лише українській, а й по сінгапурській,
– заявив президент України під час телеконференції з представниками НАТО, на якій було обговорено посилення протиповітряної оборони України.
Черговою спробою Росії знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції назвали ракетний удар у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
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Україна годує світ, росія заважає
Там розповіли, що ракета зруйнувала ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки.
Було атаковано два термінали в порту Південний, що спеціалізуються на перевалці агропродукції. Один із терміналів належить всесвітньо відомої компанії, яка працює в Україні з 2004 року та володіє декількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 млн доларів інвестицій та близько 1000 робочих місць.
Як Україна експортує агропродукцію під час війни:
- Це вже 39 атака росії по об’єктах портової інфраструктури Одеської області – пошкоджено та частково знищено 215 об’єктів, 153 транспортні засоби, 8 цивільних судів, постраждали 26 цивільних осіб.
- Відколи Росія вийшла із зернової угоди, вона систематично атакує порти з метою припинити експорт української агропродукції на світові ринки. Лише сильні системи ППО здатні зупинити агресора у своїх намірах знищити портову інфраструктуру та підірвати продовольчу безпеку світу.
- Україна була, є і залишається гарантом безпеки та топовим експортером агропромислової продукції.
- Навіть за таких умов Україні вдалося експортувати Українським коридором понад 40 млн тонн вантажів. Це набагато більше, ніж Росія дала можливість експортувати за часів Зернової ініціативи.