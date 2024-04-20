Ракета влучила по сінгапурському підприємству: наслідки удару по Одеському району 19 квітня (фото)

Постраждало портове обладнання, згоріло зерно

Про це стало відомо із повідомлень українських офіційних джерел: виступу президента Володимира Зеленського на позачерговому засіданні комісії Україна-НАТО, постів Одеського обласного управління ДСНС та Міністерства інфраструктури у Фейсбуці. Рятувальники також опублікував фотографії з місця прильоту.

Вдень 19 квітня російські агресори атакували порт “Південний”, розташований в Одеському районі. Дві балістичні ракети влучили по його території. Одна знищила бункери, в яких зберігалося зерно. Друга пошкодила обладнання терміналів для завантаження агропродукції на судна. Один із терміналів належав компанії із Сінгапуру.

Коли я готувався до цієї розмови, вони нанесли удар по морському порту “Південний” в Одеській області. Кілька ракет влучили по портовій інфраструктурі, не лише українській, а й по сінгапурській,

– заявив президент України під час телеконференції з представниками НАТО, на якій було обговорено посилення протиповітряної оборони України.

Черговою спробою Росії знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції назвали ракетний удар у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Там розповіли, що ракета зруйнувала ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки.

Було атаковано два термінали в порту Південний, що спеціалізуються на перевалці агропродукції. Один із терміналів належить всесвітньо відомої компанії, яка працює в Україні з 2004 року та володіє декількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 млн доларів інвестицій та близько 1000 робочих місць.

Як Україна експортує агропродукцію під час війни: