В Одессе прогремел сильный взрыв – сообщают о «прилете» в частный дом

Напомним, субботнее утро, 20 апреля 2024 года, выдалось в Одессе неспокойным. Но и в течение дня горожане неоднократно слышали звук сирены – тревогу включали то из-за угрозы баллистики с территории временно оккупированного Крыма, то из-за активности вражеской авиации в Черном море.

В очередной раз звук сирены одесситы услышали после 16:00. На этот раз причиной тревоги стала активность тактической авиации рашистов в Черном море. Также сообщалось о пуске ракеты в сторону Черноморска.

«Управляемая авиационная ракета в сторону Черноморска. Будет громковато!» – предупредил известный Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

И уже через несколько минут прогремел достаточно сильный взрыв.

По информации мониторинговых Телеграм-каналов, вражеская ракета прилетела в частный дом, отчего на месте возник пожар. Также горят газовые трубы.

«Дома тупо нет… Террористы… Информация о жертвах уточняется», – пишет один из местных Телеграм-каналов.

Официальная информация о произошедшем на данный момент не поступала.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Напомним, накануне, 19 апреля, россияне обстреляли Одессу баллистическими ракетами. Город сотрясли несколько мощных взрывов. Ракеты попали по объектам инфраструктуры в районе порта «Южный».

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