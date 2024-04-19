Вибухи в Одесі: місто атакують ракетами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Повітряну тривогу оголосили о 13:46. Моніторингові канали повідомили про запуск з території Криму балістичних ракет. Через чотири хвилини пролунав сильний вибух. За кілька хвилин стався новий вибух, такий самий потужний, як перший.

Після вибухів видніється дим.

Обласна влада і Сили оборони закликали одеситів не залишати укриттів і чекати відбою тривоги.

“Йде бойова робота” – повідомили військові.

Станом на 14:10 офіційної інформації про обстріл не надходило, але місцеві телеграм-канали повідомили про два прильоти.

Загроза балістики триває до відбою.