Вибухи в Одесі: місто атакують ракетами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Удень 19 квітня 2024 року російські окупанти знову обстріляли Одесу, імовірно, балістичними ракетами. Місто сколихнули кілька потужних вибухів.
Повітряну тривогу оголосили о 13:46. Моніторингові канали повідомили про запуск з території Криму балістичних ракет. Через чотири хвилини пролунав сильний вибух. За кілька хвилин стався новий вибух, такий самий потужний, як перший.
Після вибухів видніється дим.
Обласна влада і Сили оборони закликали одеситів не залишати укриттів і чекати відбою тривоги.
“Йде бойова робота” – повідомили військові.
Станом на 14:10 офіційної інформації про обстріл не надходило, але місцеві телеграм-канали повідомили про два прильоти.
Загроза балістики триває до відбою.