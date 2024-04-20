Новини Одеси та Одеської області

Вибух в Одесі: що відомо про удар по місту вранці 20 квітня

Вибух в Одесі: що відомо про удар по місту вранці 20 квітня

Вранці 20 квітня 2024 року російські агресори знову обстріляли Одесу. У місті пролунав сильний вибух.

Сигнал тривоги на Одещині пролунав о 6:43 ранку. Моніторингові канали уточнили, що є загроза застосування балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму.

Буквально через дві хвилини в обласному центрі пролунав потужний вибух. Особливо гучним він був у районі житлового масиву Таїрова. Місцеві жителі повідомили про сигналізації автомобілів, що спрацювали. А місцеві телеграм-канали повідомили про стовп чорного диму, що піднявся в небо.

Повідомлень, куди саме був приліт, і про його наслідки, поки не повідомлялося. Росія продовжує свій терор за допомогою ракетних ударів. На жаль, сьогоднішнього суботнього ранку не стало винятком. Учора, 19 квітня, удар припав по порту Південний, в якому були знищені ємності із зерном та обладнання для навантаження агропродукції на судна.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk