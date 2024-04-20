Вибух в Одесі: що відомо про удар по місту вранці 20 квітня

Сигнал тривоги на Одещині пролунав о 6:43 ранку. Моніторингові канали уточнили, що є загроза застосування балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму.

Буквально через дві хвилини в обласному центрі пролунав потужний вибух. Особливо гучним він був у районі житлового масиву Таїрова. Місцеві жителі повідомили про сигналізації автомобілів, що спрацювали. А місцеві телеграм-канали повідомили про стовп чорного диму, що піднявся в небо.

Повідомлень, куди саме був приліт, і про його наслідки, поки не повідомлялося. Росія продовжує свій терор за допомогою ракетних ударів. На жаль, сьогоднішнього суботнього ранку не стало винятком. Учора, 19 квітня, удар припав по порту Південний, в якому були знищені ємності із зерном та обладнання для навантаження агропродукції на судна.