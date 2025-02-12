При цьому повідомляється, що летять «шахеди» досить низько – а це поганий знак.

«Всі від Аркадії до 16 станції в укриття! Висота 300 м. Це на удар летять! Гучно. Наші виходи… Аркадія, Таїрово, Чорноморка, Панорама, Вузовський, Шкільний, 7 км – в укриття! Попередьте рідних!», – пишуть місцеві Телеграм-канали.

«Одеське життя» продовжує стежити за розвитком подій.

ОБНОВЛЕНО о 22:21:

Як пише відомий моніторинговий канал «Миколаївський Ваньок», в Одесі на даний момент ситуація спокійна. Проте 6 «шахедів» підлітають до Вилкового («може бути голосно!») та ще 6 з моря тримають курс у бік Татарбунар.

ОНОВЛЕНО о 22:35:

Зараз під загрозою Сарата та Кілія. Крім того, повідомляється про підвищений візерунок для всього Ізмаїльського району.

Телеграм-канали пишуть, що є збиття.

«Одеса – чисто, дорозвідка. Залишилися лише ті, що в області… Курс на карті», – повідомляє канал «Одеса INFO» із посиланням на моніторингові паблики.

Також стало відомо, що з моря до Одеси рухається ще одна група ударних безпілотників. Тож покидати укриття одеситам поки що зарано. Особлива увага – мешканцям Таїрова та Чорноморська.

Знову чути вибухи…

Інформація оновлюється…