Погодні умови в Одесі у понеділок: прогноз на 6 січня

За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 6 січня 2025 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Вдень місцями можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди в Одесі на 6 січня
В Одесі мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південний 9-14 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 6-8°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 6 січня
По Одеській області в понеділок прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
Вітер південний 9-14 м/с, вдень місцями пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 3-8°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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Фото Марії Котової