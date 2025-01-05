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Погодні умови в Одесі у понеділок: прогноз на 6 січня

Погодні умови в Одесі у понеділок: прогноз на 6 січня

За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 6 січня 2025 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Вдень місцями можливий невеликий дощ.

Прогноз погоди в Одесі на 6 січня

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В Одесі мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний 9-14 м/с.

Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 6-8°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 6 січня

По Одеській області в понеділок прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Вітер південний 9-14 м/с, вдень місцями пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 3-8°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

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Фото Марії Котової

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