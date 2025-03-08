На представленому в оголошенні фото ще молода мавпочка тримається на пальцях людини, як на стовбурі дерева.

«Пропонуємо малюка-хлопчика власного розведення. Мінімум прибирань і вибух позитивних емоцій від нашого улюбленця!» – йдеться в тексті оголошення.

Також повідомляється, що зараз дитинча ще живе з батьками, але вже скоро буде готове до самостійного життя.

За цю мавпочку хочуть 2000 євро (приблизно 86 тис. гривень).

Карликова ігрунка належить до найменших приматів у світі – розмір дорослої особини не перевищує 15 сантиметрів, а вага – близько 100-150 грамів. Ці тварини мешкають у тропічних лісах Південної Америки, зокрема у басейні Амазонки.

Завдяки компактному розміру та досить милій зовнішності ігрунки стали популярними серед любителів екзотичних тварин.

Однак, незважаючи на свою мініатюрність, ці мавпочки потребують особливих умов утримання: їм потрібна велика клітка або спеціально обладнаний вольєр із гілками та мотузками для лазіння. Обов’язковими умовами також є тепло й гігієна.

За правильного догляду ці мавпочки можуть прожити 12-15 років.

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