У лютому 2025 року департамент екології провів тендер на ці послуги. Записати безпритульну тварину на стерилізацію можна за наступними адресами:

Стерилізація у Київському та Хаджибейському районах

Тварин стерилізують у клініці «Зоологія» за адресою: вул. Євгена Чикаленка, 73/1.

Записатися можна за телефоном 095 925 91 69.

Графік роботи: з вівторка по суботу, 10:00–19:00, перерва 13:00–14:00.

У Приморському та Пересипському районах

Послугу надає ветеринарна клініка «ТІНА 2008» за адресою: вул. Софіївська, 32.

Контактний номер 0 800 336 481.

Графік роботи: щоденно, 09:30–17:00.

Як в Одесі безкоштовно стерилізувати тварин

Щоб отримати безкоштовну стерилізацію, потрібно записатися першого числа місяця, принести тварину у визначений день разом із фото місця її проживання, а наступного дня забрати назад.

Раніше ми повідомляли, як херсонський ветеринар рятує тварин під обстрілами