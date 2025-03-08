На представленном в объявлении фото еще молодая обезьянка держится на пальцах человека как на стволе дерева.
«Предлагаем малыша мальчика собственного разведения. Минимум уборки и взрыв положительных эмоций от нашего питомца!» – гласит текст объявления.
Также сообщается, что сейчас детеныш еще живет с родителями, но уже скоро будет готов к самостоятельной жизни.
За эту обезьянку хотят 2000 евро (примерно 86 тыс. гривен).
Карликовая игрунка относится к самым маленьким приматам в мире – размер взрослой особи не превышает 15 сантиметров, а вес – около 100-150 граммов. Эти животные обитают в тропических лесах Южной Америки, в частности в бассейне Амазонки.
Благодаря компактному размеру и довольно милой внешности игрунки стали популярными среди любителей экзотических животных.
Но несмотря на свою миниатюрность, эти обезьянки требуют особых условий содержания: им требуется большая клетка или специально оборудованный вольер с ветками и веревками для лазания. Обязательными условиями также являются тепло и гигиена.
При правильном уходе эти обезьянки могут прожить 12-15 лет.
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