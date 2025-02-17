Про це повідомили в Нижньодністровському національному природному парку.

У результаті спостережень протягом кількох років науковці визначили чисельність чисельність нутрій у межах парку.

«Налічують щонайменше 100 особин, що безумовно свідчить про формування стійкого угруповання нового інвазивного виду ссавців у пониззі р. Дністер», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що нутрія – абориген Південної Америки і в Україні утримується як свійська тварина, в природне середовище потрапляє з домогосподарств внаслідок втечі, або навмисного випуску в природне середовище.

Наразі науковці розпочали науково-дослідні роботи щодо впливу нутрій на аборигенну фауну ссавців у межах парку. І просять відвідувачів парку повідомляти про цих тварин:

«Принагідно просимо любителів відпочинку на території нижнього Дністра повідомляти про зустрічі цих тварин, бажано з фотопідтвердженням за тел. 0967791285 (науковий відділ парку)».

Нагадаємо, нещодавно мешканці однієї з багатоповерхівок Ізмаїла виявили в під’їзді лисицю. Дика тварина була дуже виснажена та налякана, тож довелося не лише рятувати людей від небезпечного хижака, а й тварину від можливої небезпеки.