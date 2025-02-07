За даними фахівців, миші активно знищують посіви озимих культур, залишаючи на полях великі прогалини. Це може призвести до значного зрідження сходів та зниження врожайності. Окрім того, в садах гризуни пошкоджують коріння молодих дерев, що підвищує ризик їх загибелі.

Найбільше скупчення гризунів зафіксоване на полях після стерньових і просапних культур, а також у місцях, де восени не проводилися винищувальні заходи. Якщо чисельність шкідників перевищить допустимий рівень (3-5 колоній на гектар), аграріям доведеться вживати заходів із застосуванням родентицидів.

Фахівці наголошують, що безконтрольне розмноження гризунів може змусити фермерів пересівати значні площі та призвести до втрат врожаю ще до початку весняної вегетації.

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