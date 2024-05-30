Полювання на «тунця»: у розвідці розповіли подробиці нічної спецоперації в Криму (відео)

Подробиці спецоперації повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що атака на російський флот сталася на підході до бухти Вузька в Криму.

З метою знешкодження ударних морських дронів російські окупанти понад 30 разів піднімали в небо бойову авіацію, зокрема – літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 і вертольоти Ка-27/29 і Мі-8. Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю і 30-мм гармати.

Однак це не завадило спецпризначенцям успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери росії – за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 «Тунець».



«Тунець» – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який залежно від модифікації призначений для роз’їзних робіт або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників і МНС.

Нагадаємо, вночі окупанти зупиняли рух транспорту Керченським мостом. А жителі окупованої Керчі заявляли про звуки близько 10 вибухів над містом.

Згодом кримський «чиновник» Олег Крючков повідомив, що вночі було пошкоджено два пороми – залізничний і автомобільний.

Зазначимо, тільки з початку 2024 року за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищено ракетний корабель «Івановець», великий десантний корабель «Цезар Куніков», корвет «Сергій Котов», швидкісний патрульний катер «Мангуст».