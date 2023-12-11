Новости Одессы и Одесской области

В Одессе работник ТЦК с братом наладили бизнес: изготовляли документы для уклонистов

В Одессе работник ТЦК с братом наладили бизнес: изготовляли документы для уклонистов

В Одессе разоблачили работника ТЦК, который совместно с братом зарабатывали на уклонистах. Они за немалые деньги производили документы, позволяющие военнообязанным мужчинам выезжать за границу.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили стражи порядка, военный в октябре текущего года во время прохождения службы в одном из ТЦК вместе со своим братом незаконно получили 7 000 долларов. Деньги им заплатила родственница военнообязанного, чтобы его уволили с военной службы. За вознаграждение они должны повлиять на должностных лиц, принимающих такие решения.

тцк

В ходе проведения следственных действий было установлено, что военный сменил место работы. И уже в должности в другом ТЦК он самостоятельно подыскал мужчину, который хотел уехать из страны.

Читайте также: Скандал: еще один одесский военком стал миллионером

Военный пообещал мужчине за денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч долларов оформить опекунство над инвалидом или так называемый «белый» билет, что позволит пересечь государственную границу через официальный пункт пропуска.

Ка только от мужчины военный получил задаток в 100 долларов на криптокошелек, его задержали правоохранители.

За совершенное правонарушение военнослужащему грозит до 9 лет тюрьмы. По решению суда он находится в СИЗО с правом внесения залога в размере 214 тыс. гривен. После ее внесения подозреваемый был освобожден из-под стражи.

Брату военного, роль которого была получать деньги, грозит наказание в виде штрафа в размере от 34 до 85 тысяч гривен или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают и другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить