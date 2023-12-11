В Одессе работник ТЦК с братом наладили бизнес: изготовляли документы для уклонистов

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили стражи порядка, военный в октябре текущего года во время прохождения службы в одном из ТЦК вместе со своим братом незаконно получили 7 000 долларов. Деньги им заплатила родственница военнообязанного, чтобы его уволили с военной службы. За вознаграждение они должны повлиять на должностных лиц, принимающих такие решения.

В ходе проведения следственных действий было установлено, что военный сменил место работы. И уже в должности в другом ТЦК он самостоятельно подыскал мужчину, который хотел уехать из страны.

Военный пообещал мужчине за денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч долларов оформить опекунство над инвалидом или так называемый «белый» билет, что позволит пересечь государственную границу через официальный пункт пропуска.

Ка только от мужчины военный получил задаток в 100 долларов на криптокошелек, его задержали правоохранители.

За совершенное правонарушение военнослужащему грозит до 9 лет тюрьмы. По решению суда он находится в СИЗО с правом внесения залога в размере 214 тыс. гривен. После ее внесения подозреваемый был освобожден из-под стражи.

Брату военного, роль которого была получать деньги, грозит наказание в виде штрафа в размере от 34 до 85 тысяч гривен или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают и другие лица, причастные к противоправной деятельности.