В Гідрометцентрі повідомили, де в Одесі найбільш забруднене повітря

Про це повідомили в Гідрометеоцентру Чорного та Азовського морів.

За даними синоптиків, у грудні 2024 року в Одесі атмосферне повітря залишалося в межах безпечних норм, незважаючи на незначне підвищення рівня забруднення в окремі дні. Найбільш забрудненою територією став район вулиць Балківської та Чорноморського козацтва.

Максимально-разові концентрації забруднюючих речовин протягом місяця не перевищували гранично допустимих концентрацій (ГДК). Зокрема, в районі вулиці Балківської рівень пилу досягав 0,8 ГДК, а фенолу – 0,7 ГДК. У районі Херсонського скверу (примикає до Балківської) зафіксовано рівень оксиду вуглецю (0,8 ГДК) та сажі (0,7 ГДК).

Інші локації, як проспект Українських Героїв та вулиця Чорноморського козацтва, демонстрували нижчі показники забруднення. Максимальні концентрації діоксиду азоту тут складали 0,6 ГДК, сірководню та формальдегіду – 0,5 ГДК, а діоксиду сірки – лише 0,2 ГДК.

Відзначається, що в періоди незначного підвищення забруднення, яке спостерігали 5, 14, 23 і 31 грудня, вміст забруднюючих речовин залишався стабільним і нижчим за небезпечні для здоров’я межі.

Радіаційний фон в Одесі у грудні також був у межах природних значень – 0,011 млР/год.

Таким чином, хоча район Балківської має найбільш забруднене повітря в Одесі, екологічна ситуація залишається контрольованою та безпечною для жителів.

Раніше “Одеське Життя” розповідало, що в Одесі можна в реальному часі дізнатися якість повітря і про участь в проєкті Одеської політехники.