В Аркадії шукають хлопця, який стрибнув із пірсу та зник

В Одесі водолази шукають молодика, який цієї ночі стрибнув з пірсу на пляжі «Аркадія» і безслідно зник.
Про це повідомили сьогодні в обласному управлінні ДСНС.
«Сьогодні вночі пірнув з пірсу та зник громадянин, 1998 року народження», – повідомили рятувальники.
Повідомляється, що водолази розпочали пошукові роботи сьогодні рано вранці і вже обстежили 5 км берегової лінії.
Нагадаємо, у липні цього року в селі Сухий Лиман Одеського району рятувальники знайшли тіло чоловіка 1998 року народження, який під час купання під час купання пірнув під воду і зник.
А 5 червня в Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини-поліцейської, яку кілька днів тому знесло з пірса в море на пляжі в Аркадії.
Фото ілюстративне