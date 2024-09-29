В Аркадії шукають хлопця, який стрибнув із пірсу та зник

Про це повідомили сьогодні в обласному управлінні ДСНС.

«Сьогодні вночі пірнув з пірсу та зник громадянин, 1998 року народження», – повідомили рятувальники.

Повідомляється, що водолази розпочали пошукові роботи сьогодні рано вранці і вже обстежили 5 км берегової лінії.

Нагадаємо, у липні цього року в селі Сухий Лиман Одеського району рятувальники знайшли тіло чоловіка 1998 року народження, який під час купання під час купання пірнув під воду і зник.

А 5 червня в Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини-поліцейської, яку кілька днів тому знесло з пірса в море на пляжі в Аркадії.

Фото ілюстративне