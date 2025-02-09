За повідомленням пресс-лужби обласного управління ДСНС, чоловік 1985 року народження випав за борт буксира ввечері 6 лютого. Його колеги почули крики про допомогу і намагалися врятувати, але його дуже швидко понесло течією.

Для пошуків потерпілого з Одеси викликали водолазів, які наступного дня обстежили 5000 квадратних метрів берегової лінії та поверхні води, а також 600 квадратних метрів річкового дна, але зниклого не знайшли.

Пошуки зниклого боцмана продовжилися і 8 лютого, але також не дали результатів.

Вранці 9 лютого операцію з пошуку зниклого перевели в пасивну фазу – тіло так і не знайшли.

За інформацією рятувальників, під час пошуків з 7 по 9 лютого водолази обстежили 1,5 га поверхні води і 0,39 га річкового дна, але тіло не знайшли.

Як повідомлялося, у квітні минулого року в Ізмаїлі на річці Дунай неподалік причалу потонув шкіпер «Українського дунайського пароплавства».

А у червні в одеській Аркадії штормовою хвилею змило з пірса 20-річну поліцейську з Рівного – її тіло водолази знайшли за кілька днів.