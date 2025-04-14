Одесса, Театральная площадь

Прогноз погоди в Одесі на 15 квітня

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Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-6°C тепла, на поверхні грунту заморозок 0-3°C, вдень 11-13°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 15 квітня

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6°C тепла, заморозок на поверхні грунту та місцями в повітрі 0-3°C, вдень 11-16°C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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