Прогноз погоди в Одесі на 15 квітня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-6°C тепла, на поверхні грунту заморозок 0-3°C, вдень 11-13°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 квітня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-6°C тепла, заморозок на поверхні грунту та місцями в повітрі 0-3°C, вдень 11-16°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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