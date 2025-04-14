Одесса, Театральная площадь

Прогноз погоды в Одессе на 15 апреля

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Переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6°C тепла, на поверхности почвы заморозок 0-3°C, днем 11-13°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 15 апреля

Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6°C тепла, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3°C, днем 11-16°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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