Прогноз погоды в Одессе на 15 апреля
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-6°C тепла, на поверхности почвы заморозок 0-3°C, днем 11-13°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 апреля
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6°C тепла, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3°C, днем 11-16°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Выбор редакции
- «Хочу, чтобы нас никогда не бомбили» О чем мечтают дети Одесской области во время войны?
- Россия проиграла в Черном море: как Украина одолела флот врага, не имея своего
- «Спаситель идет!»: в центре Одессы прошло масштабное и яркое действо (фоторепортаж)